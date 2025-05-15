الامارات | "الصحة": إثبات تسجيل شهادة التمريض من خارج الدولة فوراً ودون مستندات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إتاحة خدمة إثبات تسجيل شهادة التمريض من خارج الدولة بشكل فوري وبدون مستندات أو خطوات معقدة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمات أسهل وأسرع وبكفاءة أعلى لخدمة الأفراد.

وأضافت أن خدمة إثبات تسجيل شهادة التمريض من خارج الدولة تتيح فقط إثبات وتوثيق والمصادقة على شهادة تسجيل وتقييم مزاولة المهنة، الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لفئتي التمريض والقبالة.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.mohap.gov.ae أو التطبيق الذكي MOHAP.

وأوضحت "وزارة الصحة" أن أبرز التحسينات التي أُدخلت على خدمة إثبات تسجيل شهادة التمريض من خارج الدولة شملت " تقليص عدد الحقول المطلوبة بنسبة 86%، وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة من 5 أيام عمل وتحويلها إلى فورية، وتصفير المستندات "صفر"، وتقليل عدد الخطوات بنسبة 50%".

ونفذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار جهودها لتحسين تجربة المتعاملين، سلسلة تحسينات على عدد من خدماتها ضمن مبادرة "خدمات 2.0"، في خطوة تعكس تبسيط الإجراءات وتسهيل المتطلبات.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وتبسيط المتطلبات، بما يعزّز سعادة المتعاملين ويواكب تطورات المستقبل ويدعم تنافسية دولة الإمارات على المستوى العالمي.