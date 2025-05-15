الامارات | فتح باب التسجيل في مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي باب التسجيل في مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة بدورته الرابعة، التي ستعقد من 24 إلى 25 سبتمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «إعادة تعريف النقل: المسار نحو التنقل الذاتي».

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن انعقاد الدورة الرابعة من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، يؤكد حرصها على المضي قُدماً في تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي، والتوسع في استخدام تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة، على جميع المستويات والصعد كافة، حيث تشمل هذه الدورة من التحدي وسائل نقل متعددة ومتكاملة، تجمع أنظمة مواصلات عديدة في منطقة واحدة، وتسمح للركاب باستخدام تلك الوسائل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس لجنة التنظيم لمؤتمر التنقل ذاتي القيادة، أحمد بهروزيان: «تحوّل مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة إلى منصة عالمية تجمع كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في هذا المجال، وذلك بفضل النجاح الكبير، الذي حققه على مدى دوراته الثلاث السابقة، حيث يضم الحدث عدداً كبيراً من خبراء التكنولوجيا والمبتكرين والمختصين وصنّاع القرار والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من دول مختلفة لبحث ومناقشة آخر التطورات وأحدثها في مجال التنقّل الذاتي»، وأضاف بهروزيان: «يهدف مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة إلى تسليط الضوء على رؤية دبي لتكون 25% من وسائل النقل في المدينة ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وسيُعلن خلال المؤتمر اسم تحالف الشركات الفائز في مسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2024»، وسيحصل تحالف الشركات الفائز على جائزة تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار، حيث يتنافس المشاركون في التحدي على تقديم أفضل الحلول المبتكرة في مجال التنقل ذاتي القيادة.

يُذكَر أن الشركات دخلت التحدي إما على شكل تحالف شركات (Consortium) مُؤلّف من أكثر من شركة، أو على شكل كيان مُؤلّف من شركة واحدة، وذلك بهدف دمج أنظمة مواصلات عدة مستقلة ذاتية القيادة «تحت مظلة خدمة واحدة».