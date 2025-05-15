الامارات | منصور بن محمد يطّلع على تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمنية في «معرض القمة الشرطية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، معرض القمة الشرطية العالمية، المُقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي ويختتم أعماله اليوم، حيث اطّلع سموه على أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في تعزيز منظومة العمل الشرطي والأمني، وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان في المجتمعات.

واستمع سموّه، خلال جولته في المعرض، التي رافقه خلالها القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إلى شرح من العارضين الذين تجاوز عددهم 200 جهة عارضة من مختلف الشركات والمؤسسات البارزة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والشريكة مع مؤسسة إنفاذ القانون على مستوى العالم في إيجاد الحلول التي تعزز الأمن والأمان.

واطّلع سموّه على الحلول المُتقدمة في مجال التكنولوجيا الأمنية، والبرامج المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية والتحليلات المكانية، والحلول الأمنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الأمنية، والتقنيات المُتقدمة في مجال التحاليل الجنائية والأدلة الجنائية.

كما شاهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ما تعرضه شركات الأمن السيبراني من حلول متقدمة، وتحليل البيانات الرقمية، والتحقيقات الجنائية الرقمية، إلى جانب الحلول التي قدمتها شركات المراقبة والتكنولوجيا في مجال أنظمة المراقبة بالفيديو، والمراقبة الشبكية والطائرات بدون طيار.

واستمع سموّه إلى شرح حول ابتكارات شركات التكنولوجيا الحيوية والبيومترية التي تُقدم حلولاً للتعرف إلى الهوية والتحقق منها، والتعرف إلى البصمات والوجوه، كما اطّلع على مشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات الشرطية الأمنية التي عرضت أحدث مشاريعها ومبادراتها الأمنية وتجاربها وخبراتها.

يُذكر أن معرض القمة الشرطية العالمية يُعد منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة الشرطة حول العالم، ويأتي تنظيم القمة الشرطية العالمية في إطار جهود شرطة دبي لتطوير قدراتها المستقبلية وتوطيد التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، بما يعكس رؤية الإمارات في الريادة الأمنية والشرطية على مستوى العالم.