الامارات | تعاون بين «بولت» و«طلبات» لتوفير نقل ذكي للمتعاملين في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت شركة «بولت»، المنصة العالمية للتنقل المشترك، والشريك الاستراتيجي لشركة «تاكسي دبي»، أمس، عقد شراكة استراتيجية مع «طلبات»، المنصة الرائدة لطلبات التوصيل عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين في دولة الإمارات، وتوفير قيمة مضافة لهم.

ويتيح هذا التعاون لمشتركي «طلبات برو» فرصة الاستفادة من خصومات حصرية على رحلات «بولت»، بما يعكس التزام الطرفين بتقديم تجربة سلسة ومتكاملة.

ويهدف «طلبات برو»، وهو برنامج الولاء الخاص بـ«طلبات»، إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم مميزات عديدة من التوصيل المجاني من مجموعة واسعة من المطاعم والمتاجر، إلى العروض الحصرية على الطعام، والبقالة، وخدمة داين آوت (DineOut).

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن مشتركو «طلبات برو» من الاستفادة من خصم بنسبة 10% على 10 رحلات من «بولت»، وبحد أقصى 15 درهماً لكل رحلة، ما يوفّر حلول نقل معقولة الكُلفة إلى جانب خدمات توصيل الطعام والبقالة، وتعكس هذه المبادرة المشتركة التزام الطرفين بتوفير تجربة متكاملة وسلسة، تجمع بين منصتين موثوقتين يستخدمهما المتعاملون على نطاق واسع في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، منصور رحمة الفلاسي: «نلتزم في (بولت) بتقديم رحلات تتسم بأعلى مستويات الراحة والموثوقية وبأسعار معقولة، من خلال تحديد الأسعار بشفافية، وتقديم تجارب الاستخدام السلسة عبر التطبيق، التي تشمل التتبع اللحظي وخيارات النقل المرنة التي تناسب مختلف أنماط الحياة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «تُعدّ (طلبات) منصة يعتمد عليها المتعاملون يومياً، ويمثّل التعاون معها فرصة مثالية لتلبية احتياجات المستخدمين في مجالات النقل وتوصيل الطعام ومنتجات البقالة، وتأتي هذه الشراكة في إطار سعينا إلى تعزيز القيمة المقدمة للمتعاملين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات النقل اليومي، تماشياً مع رؤية دبي لبناء مجتمع حضري ذكي ومترابط».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»، توماسو رودريغيز، في مؤتمر صحافي أمس: «تحرص (طلبات) على عقد شراكات استراتيجية، تثمر الارتقاء بواقع المجتمعات التي نقدم خدماتنا فيها، وتتضمن هذه الاتفاقية مع (بولت) إطلاق باقة من المزايا الخاصة لمشتركي (طلبات برو)، وتمهّد الطريق لاستكشاف مزيد من أوجه التعاون التي تسهم في خلق قيمة أفضل، وتشجيع الابتكار، وإثراء تجارب المتعاملين».