الامارات | أولياء أمور يطالبون بـ «المرونة» في مواعيد حجز مقاعد الدراسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت إدارات مدارس خاصة في الشارقة أولياء أمور طلبة بضرورة الإسراع في دفع رسوم إعادة تسجيل أبنائهم، وحجز مقاعدهم للعام الدراسي المقبل، في تاريخ أقصاه اليوم.

وطالب أولياء أمور إدارات تلك المدارس بالمرونة في دفع رسوم حجز المقعد للعام الدراسي المقبل، التي تراوح بين 500 و1000 درهم، فيما شكا ذوو طلبة آخرون من أن بعض المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية، طالبتهم بإلزامية دفع القسط الأول كاملاً، لضمان مقاعد لأبنائهم في الصفوف الدراسية.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» تعميمات لمدارس خاصة في الشارقة، تطالب أولياء أمور بسرعة سداد رسوم حجز المقعد للعام الدراسي الجديد، بحد أقصى اليوم.

وأبلغت مدارس ذوي طلبة بضرورة الإسراع في دفع رسوم إعادة تسجيل أبنائهم، وحجز مقاعدهم للعام الدراسي المقبل، مؤكدة أنها غير مستردة في حال التراجع عن الحجز، وستدخل ضمن نطاق الرسوم السنوية في حال استمرار الطالب في المدرسة، كما أرسلت بعض المدارس الخاصة التي تُطبّق منهاجاً دولياً تذكيراً للآباء بضرورة سداد قيمة القسط الأول كاملاً، لضمان حجز مقعد العام الدراسي الجديد 2025-2026.

من جانبه، قال ولي أمر ثلاثة طلاب في مدرسة تُطبّق المنهاج الأميركي، مصطفى عبدالمجيد، إن مدرسة أبنائه أبلغته بضرورة سرعة السداد خلال النصف الأول من مايو الجاري لضمان حجز المقعد، مطالباً بمنح الأسر مرونة في السداد حتى نهاية مايو الجاري أو حتى نهاية العام الدراسي الجاري 2024-2025، خصوصاً أنه في فترة منتصف الشهر يعاني الآباء لسداد الالتزامات الأسرية، إضافة إلى مبالغ خاصة بأنشطة الفصل الثالث من العام الدراسي الجاري.

وقال ولي أمر طالبة في مدرسة دولية، خالد محمد، إن مدرسة ابنته أبلغته، عبر تذكير رسمي، بضرورة سداد قيمة القسط الأول من رسوم العام الدراسي المقبل لضمان حجز المقعد، موضحاً أن المدرسة تربط استمرار الطالب فيها برسوم حجز المقعد، وأكد أن «التهديد بفقدان المقعد أمر مزعج، ويُربك أوضاعنا المالية مع نهاية العام الدراسي».

واتفقت معه والدة طالب في الصف الثاني، يارا علي، على أن المطالبة بقسط كامل يضع ضغوطاً على ذوي الطلبة ويُلزمهم بسرعة السداد، مطالبة بمرونة من قِبل إدارة المدرسة في سداد رسوم الحجز حتى نهاية العام الدراسي.

من جانبه، قال ولي أمر طالبين في مدرسة تتبع المنهاج البريطاني، يوسف يونس، إن المدرسة طالبتهم بسداد رسوم حجز المقعد للعام الدراسي الجديد بما قيمته 1000 درهم، مع اشتراط ذلك بحد أقصى منتصف مايو الجاري، مؤكداً أهمية مراعاة التزامات ذوي الطلبة، وإتاحة المجال أمامهم حتى نهاية الشهر للسداد.

بدورها، أوضحت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، في تعميم لها بشأن سياسة استحقاق المدارس للرسوم التعليمية وحالات استردادها، أنه يجوز للمدرسة استيفاء رسوم تسجيل الطلبة الجدد، أو تجديد تسجيل الطلبة الحاليين في المدرسة للعام الدراسي التالي خلال أربعة أشهر قبل بدايته، بغرض حجز مقعد للمتعلم، على أن يُخصم لاحقاً من الرسوم التعليمية للعام الدراسي، شريطة ألا يتجاوز هذا المبلغ 5%، بما لا يتجاوز 1000 درهم من قيمة الرسوم التعليمية المعتمدة.

وذكرت الهيئة أنه يحق للمدرسة عدم إرجاع رسوم التسجيل أو تجديده (حجز المقعد) في حال لم يلتحق المتعلم بها.

وإذا لم يلتحق المتعلم بالمدرسة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي، ولم يُعلم ولي أمره المدرسة بذلك، يجوز للمدرسة إلغاء حجز المقعد والاحتفاظ بحقها في عدم إرجاع رسوم التسجيل أو تجديده.