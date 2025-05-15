الامارات | «أمن المنافذ» تحبط محاولة تهريب 5 كيلوغرامات من الماريغوانا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من نوع «الماريغوانا» تزن خمسة كيلوغرامات، تم ضبطها مخبأة بشكل احترافي داخل أمتعة أحد المسافرين عبر مطار زايد الدولي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه فرق التفتيش الجمركي في أمتعة أحد المسافرين أثناء مرورها عبر أنظمة الفحص المتقدمة في مطار زايد الدولي، بعد أن أظهرت الأجهزة مؤشرات على وجود مواد غير طبيعية مهربة داخل الأمتعة، ما استدعى تدخل فرق التفتيش اليدوي لإجراء فحص دقيق، أسفر عن العثور على المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع فرق الكلاب الجمركية بإدارة الدعم الجمركي والأمني (K9) المتخصصة في الكشف عن المخدرات.

وأكدت الهيئة التزامها بتطوير منظومة التفتيش، وتوظيف أحدث الأجهزة والتقنيات، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة، ويشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ أمن وسلامة المجتمع، وحرصها على تبني منهجيات وأساليب عمل مبتكرة ومتطورة، لمكافحة تهريب المخدرات والمواد الخطرة في ظل تزايد التحديات، وتطور أساليب العصابات الإجرامية في التهريب.