الإمارات وأميركا.. مواقف متقاربة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

شدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف، سواء على المستوى الأمني أو العسكري أو الفكري، ما يعزز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم.

واعتبر الخبراء والمحللون أن التعاون الإماراتي الأميركي يعد من الركائز الرئيسية للأمن والسلم الدوليين، ما يشكل نموذجاً يحتذى به في بناء شراكات فاعلة قائمة على تبادل الخبرات والمصالح.

نموذج ناجح

أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور هيثم عمران، أن التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف يعد أحد أبرز النماذج الناجحة للشراكات الدولية في التصدي للتحديات الأمنية، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، مؤكداً أن الشراكة الإماراتية الأميركية الممتدة على مدى عقود طويلة، رسخت موقعها عنصراً فاعلاً في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ليس فقط من خلال العمليات العسكرية والأمنية، ولكن أيضاً عبر مبادرات فكرية وثقافية تهدف إلى معالجة الجذور الفكرية للتطرف.

وأشار عمران، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أنه على الصعيد الأمني، عملت الإمارات والولايات المتحدة على تنفيذ عمليات مشتركة لملاحقة الجماعات الإرهابية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم الدعم اللوجستي والتقني لتعزيز قدرات الدول النامية والفقيرة على التصدي للتهديدات الأمنية، مؤكداً أن الإمارات أسهمت بدور محوري في الجهود الإقليمية والدولية ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أنه على المستوى السياسي، عملت الإمارات والولايات المتحدة على دعم مسارات الحلول السلمية للنزاعات في مختلف مناطق العالم، وبالأخص منطقة الشرق الأوسط، من خلال تأكيد أهمية الحوار الوطني، واحترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات، مؤكداً أن البلدين يحرصان على التنسيق المشترك لدفع جهود السلام في ملفات اليمن وليبيا والسودان.

وأفاد عمران بأن التعاون الإماراتي الأميركي تميز ببعد إنساني واضح، حيث دعمت الإمارات الجهود الإغاثية والإنمائية في العديد من مناطق النزاع، إيماناً منها بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تحسين الظروف المعيشية للشعوب التي تعاني الفقر والحرمان، مشيراً إلى أنه في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، يتعزز التعاون بين البلدين بوصفه ركيزة رئيسية للأمن الإقليمي، إضافة إلى أنه يعد نموذجاً يحتذى به في بناء شراكات فاعلة قائمة على تبادل الخبرات والمصالح، وبالتالي فإن استمرار هذا التعاون سيكون له دور جوهري في إعادة رسم ملامح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

مواقف مشرفة

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، أن الإمارات تعمل مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة وحكومات دول العالم لدعم المجهودات الرامية لحماية الأمن والسلم الدوليين، ما يوفر فرصاً كبيرة للقضاء على الجماعات الإرهابية، وبالأخص الجماعات التي تستخدم الدين وسيلة لتحقيق أهدافها ومصالحها.

وذكر في تصريح لـ«الاتحاد» أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب تثمن مواقف الإمارات المشرفة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتعزيز الحلول السلمية لإنهاء الخلافات والصراعات، موضحاً أن التعاون بين البلدين شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية بهدف تعزيز استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وتشارك الإمارات بصورة واسعة في اقتراح السياسات والتشريعات، وعقد المؤتمرات الدولية، وإعداد البحوث، والدخول في شراكات مع المؤسسات الثقافية المعنية في العالم لنشر مبادئ الوئام وقيم التسامح بين الأجيال، وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعايش المشترك بين أفراد ومكونات المجتمع كافة، وتهيئة بيئة تحفز على الانسجام الثقافي والتناغم المجتمعي، وتحد من السلوكيات الإقصائية.

القوة الأولى

أوضح المحلل السياسي والأمني، عهد الهندي، أن الإمارات حرصت، خلال العقد الأخير، على بناء قدراتها الأمنية بشكل متميز، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في المنطقة، وبالأخص في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن أميركا تُعد القوة الأولى في العالم؛ نظراً لقدراتها العسكرية والأمنية الفائقة، وذلك يعكس أهمية الشراكة بين البلدين التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد الهندي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أهمية الجهود الإماراتية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، سواء على المستوى الأمني أو العسكري، أو الفكري، وهو ما يبرز من خلال أنشطة وأعمال مركز «صواب».

وكانت الإمارات قد أسست بالشراكة مع الولايات المتحدة مركز «صواب» الذي يشكل مبادرة تفاعلية تهدف إلى تصويب الأفكار الخاطئة، وإتاحة المجال لسماع الأصوات المعتدلة.

كما تعمل الدولة على بث روح التسامح في مجتمعات العالم، وهو ما يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً كنموذج عالمي في نشر التسامح، وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري، والقضاء على جميع مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة.