الامارات | مدارس تستنفر أولياء الأمور لتحديث بيانات الطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استنفرت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة أولياء الأمور لتحديث بيانات الطلبة، تنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة المعلومات المسجلة في الأنظمة الرسمية، ومواءمتها مع المعايير الوطنية المعتمدة.

ووجّهت إدارات المدارس رسائل رسمية إلى أولياء الأمور عبر المنصات الإلكترونية وقنوات التواصل المعتمدة، اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، إذ حثّتهم على ضرورة استكمال إجراءات التحديث ضمن المدة الزمنية المحددة، مع إرفاق الوثائق الأصلية المطلوبة.

وطالبت المدارس أولياء أمور الطلبة المواطنين بإحضار الأصل وصورة من خلاصة القيد، شريطة وضوح رقم الخلاصة، إلى جانب صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للطالب. كما دعت أمهات الطلبة إلى تزويد الإدارة بصورة من جواز السفر والهوية الشخصية، لاستكمال البيانات اللازمة.

وفي ما يخص أبناء المواطنات، فقد تم تحديد حزمة وثائق إضافية تشمل شهادة الميلاد، وصوراً من جواز سفر الطالب وجواز سفر وهوية الأم، وذلك استجابة لمتطلبات التسجيل الخاصة بهذه الفئة.

وشددت إدارات المدارس على أن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان موثوقية البيانات ضمن أنظمة الوزارة، بما يعزز من جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة، ويُسهم في دعم العمليات المرتبطة بالتسجيل، والتحويل، والخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة للطلبة.

وأكدت ضرورة التقيد بالمواعيد المعلنة، موضحة أنه في حال تعذر حضور ولي الأمر، يمكن تفويض الطالب بتقديم المستندات المطلوبة إلى مكتب شؤون الطلبة داخل المدرسة، بشرط إرفاق أرقام الاتصال المعتمدة للأب والأم، وصورة شخصية حديثة للطالب.

وأوضحت أن أولياء الأمور الذين سبق لهم إتمام عملية تحديث البيانات خلال العام الدراسي الجاري غير ملزمين بإعادة تقديم الوثائق، ما لم تطرأ تغييرات جوهرية على بيانات الطالب.