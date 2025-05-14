سيف بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي إيفيتسا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا الصديقة.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سررت بلقاء معالي إيفيتسا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا الصديقة، حيث استعرضنا أوجه توثيق الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، بما يلبّي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين وشعبيهما نحو علاقات أكثر عمقاً واستدامة، وتناولنا خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الأمنية، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لمجتمعاتنا والعالم».