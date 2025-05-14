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سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن العام في مدغشقر

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سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن العام في مدغشقر

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي راكوتواريمانانا هيريلالا، وزير الأمن العام، والمفتش العام للشرطة بجمهورية مدغشقر.
وبحث سموه مع معالي الوزير الضيف، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية والشرطية، حيث ناقشا تعزيز مجالات التعاون الأمني والشرطي وتوسيع الشراكة العملياتية وتبادل الخبرات، بما يعزز القدرات المشتركة في صون الأمن وحماية المجتمعات ودعم أسس السلام والاستقرار.
حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وأعضاء من وفد جمهورية مدغشقر المرافق لمعالي الوزير الضيف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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