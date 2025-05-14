الامارات | رئيس الدولة يبحث مع خالد بن سلمان مسارات التعاون بين الإمارات والسعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، اليوم الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل الأمير خالد بن سلمان إلى سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي ــ تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة.. وتمنياتهما لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.. فيما حمله سموه تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتمنياته للمملكة دوام التطور والرفعة والرخاء في ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحكيمة.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والأمير خالد بن سلمان.. العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين لتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط و الجهود المبذولة تجاهها في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها لمصلحة جميع شعوبها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من المسؤولين.