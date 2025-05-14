شرطة دبي تبحث التعاون مع وفود مشاركة بالقمة الشرطية وتوقع مذكرة تفاهم مع إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كلاً من معالي جيل ميشو، وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة، ومعالي إيفان كوبراكوف، وزير الداخلية في جمهورية بيلاروسيا، ومعالي كوببانشي توشكوفسكي، وزير الداخلية لجمهورية مقدونيا الشمالية، ومعالي ماتوش شاتوي اشتوك، وزير الداخلية في بجمهورية سلوفاكيا، وسعادة ماريك بورو، القائد العام للشرطة البولندية، ومعالي الفريق سلفاتوري لونغو، القائد العام لقوات الكارابينيري الإيطالية، وذلك على هامش اليوم الثاني لأعمال القمة الشرطية العالمية 2025، وسط حضور دولي رفيع المستوى ومشاركة واسعة من أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والخبراء العالميين.

وتم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الفريق المري أن القيادة العامة لشرطة دبي ترحب بجميع القيادات الشرطية حول العالم، والمشاركة في القمة، وتعرض معهم تجربتها وخبرتها في شتى المجالات، بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.

من جهتها، تقدمت الوفود بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالقمة الشرطية العالمية، والتي تجمع قادة أجهزة إنفاذ القانون تحت سقف واحد لمناقشة التحديات وفرص التحسين للعمليات الشرطية المختلفة.

وفي ختام اللقاءات، أهدى معالي القائد العام لشرطة دبي الوفود الزائرة درعاً تذكارية، متمنياً لهما النجاح والتوفيق.

كما عقدت القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة للدرك الوطني الإيطالي، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، فيما يتعلق بمواضيع الأمن والتدريب وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالخدمات المؤسسية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب شرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن طرف القيادة العامة للدرك الوطني الإيطالي، معالي الفريق سالفاتوري لونغو، القائد العام لقوات الكارابينييري، وذلك على هامش أعمال القمة الشرطة العالمية في اليوم الثاني.

وتشمل المذكرة، تعزيز التعاون والتنسيق في مجال التدريب وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بخدماتهم المؤسسية، وتعزيز السلامة والأمن العام في البلدين، ومكافحة الجرائم بشتى أنواعها والجرائم العابرة للحدود، وتبادل البرامج التدريبية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض والندوات المتخصصة، وتنظيم الدورات والندوات والاجتماعات العاجلة في مجالات التدريب وبناء القدرات الأمنية.

كما تنص المذكرة على تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة للعمل على تحقيق الأهداف المذكورة، وغيرها من الأهداف التي تكون في نطاق المذكرة خلال مشاريع مستقبلية مشتركة، وضمن فترة زمنية محددة وخطط عمل شاملة ومخرجات واضحة، إلى جانب تبادل المعلومات من شانها مساعدة الطرف الآخر في أداء المهام.