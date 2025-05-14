الامارات | إطلاق التجارب السريرية للربط بين دماغ مرضى الحالات العصبية والحاسوب في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة "نيورالينك" عن إطلاق تجربتها السريرية UAE-PRIME للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ضمن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بالشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي، وتستكشف تجربة UAE-PRIME كيف يمكن للأفراد الذين يعانون من ضعف الحركة والنطق استخدام الفكر للتحكم في الأجهزة والتواصل.

من جانبه أكد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري أن إطلاق التجربة السريرية UAE-PRIMEمع ’نيورالينك‘ في أبوظبي، لتكون المقر العالمي الأول خارج القارة الأمريكية الشمالية لهذه التجربة السريرية، يُمثل علامة فارقة في مستقبل الصحة.

وقال المنصوري: "بالتعاون مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، نعتز بتمكين التطوير الآمن والمسؤول لتكنولوجيا الربط بين الدماغ والحاسوب، بما يمنح الأمل إلى العديدين ممن يعانون من أمراض عصبية شديدة"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام أبوظبي بتعزيز الابتكار في الصحة وعلوم الحياة عبر دفع عجلة تطوير التقنيات الثورية الواعدة التي تخضع للاختبار بما يضمن سلامتها ومدى فعاليتها، وكذلك حوكمتها وتوفيرها للمرضى الذين يحتاجون إليها حول العالم."

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك ابوظبي، الدكتور جورج باسكال هبر، إلى أن تجربة PRIME الإمارات من Neuralink تمثل خطوة محورية في تطور رعاية الحالات العصبية. وبصفته أول مستشفى خارج أمريكا الشمالية يشارك في هذه المبادرة، يفخر كليفلاند كلينك أبوظبي بتقديم تكنولوجيا الربط بين الدماغ والحاسوب والتي ستغيّر حياة المرضى في دولة الإمارات وخارجها، كما يمثل هذا الإنجاز علامة فارقة تجسد التزامنا بدفع عجلة التقدم في العلوم الطبية، وحرصنا على إحداث تأثير حقيقي في حياة المرضى من خلال الابتكار.