الامارات | حمدان بن محمد: نعمل برؤية محمد بن راشد لنحقق الأفضل للوطن والمواطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة عبر منصة"إكس": "تفقّدت اليوم مشاريع الإسكان في منطقة وادي العمردي، واطلعت على تفاصيل مجموعة من المشاريع الإسكانية الجديدة التي تضم أكثر من 1,100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية: وادي العمردي، والعوير، وحتا، وعود المطينة، بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار درهم، كما وجهنا باعتماد تصاميم مساكن حديثة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تتوافر فيها جميع مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متقدمة، وخدمات نوعية، ومرافق مجتمعية مناسبة".

وأضاف سموه: "نثني على جهود فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان .... وراحة المواطن واستقرار أسرته تظل دائماً في مقدمة أولوياتنا، وسنظل نعمل برؤية محمد بن راشد لنحقق الأفضل دائماً للوطن والمواطن".