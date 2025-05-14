ولي عهد أبوظبي يغادر الرياض بعد المشاركة في القمة الخليجية – الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - غادر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الرياض بعد أن ترأس سموّه وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة الخليجية – الأمريكية، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

ورافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وفد يضم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي.