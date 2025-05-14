معرض الخدمة الوطنية يواصل استقطاب الكفاءات الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت فعاليات اختتام اليوم الثاني من الدورة الثامنة لمعرض الخدمة الوطنية للتوظيف في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو إقبالا كبيرا من مجندي وخريجي الخدمة الوطنية.

وشهد المعرض ورش عمل وجلسات توعوية ركّزت على تطوير المهارات المهنية وتوجيه المشاركين نحو مسارات وظيفية مناسبة.

وأكد يوسف بن لاحج، نائب رئيس التوطين في مجموعة الإمارات، أن المشاركة في المعرض تعكس التزام المجموعة بتمكين الشباب الإماراتي، عبر توفير فرص مهنية متنوعة، من إعداد الطيارين إلى وظائف متقدمة في الهندسة، دعماً لأهداف التوطين.

كما أكدت مطارات دبي سعيها لاستقطاب كفاءات وطنية لفريق الإطفاء، حيث سيخضع المقبولون لبرنامج تدريبي متخصص يزوّدهم بالمهارات اللازمة لحماية أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً.

وشهد المعرض مشاركة متميزة من جهاز أبوظبي للمحاسبة، الذي أكد التزامه بدعم وتأهيل مجندي وخريجي الخدمة الوطنية من خلال توفير فرص وظيفية وتدريبية نوعية، حيث قال محمود سالم العلوي مدير عام قطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة "تأتي مشاركتنا الأولى في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف في إطار التزام جهاز أبوظبي للمحاسبة بدعم وتأهيل مجندي وخريجي برنامج الخدمة الوطنية، من خلال توفير فرص وظيفية وتدريبية متميزة في مجالات التدقيق والمحاسبة والمجالات الإدارية ذات الصلة".