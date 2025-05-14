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ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي العهد السعودي على هامش القمة الخليجية الأميركية في الرياض

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ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي العهد السعودي على هامش القمة الخليجية الأميركية في الرياض

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية الشقيقة، وذلك خلال القمة الخليجية الأميركية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية توحيد الجهود الخليجية في مواجهة التحديات، بما يعزز استقرار المنطقة ويدفع بمسيرة التنمية والازدهار فيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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