الامارات | "قضاء أبوظبي" تتلقى 6292 استفساراً إلكترونياً عبر منصتها الرقمية خلال 3 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت دائرة القضاء في أبوظبي، ستة آلاف و292 استفساراً إلكترونياً عبر منصتها الرقمية "استفسر" خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ما يعكس فاعلية المنصة وتنامي دورها كوسيلة تواصل مباشرة بين المتعاملين والإدارات المختصة في الدائرة.

وتُعد منصة "استفسر" إحدى الأدوات الرقمية المتقدمة التي توفرها دائرة القضاء ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، إذ تتيح للمتعاملين تقديم استفساراتهم بشكل مباشر وسريع عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، ما يدعم سهولة التواصل مع الإدارة المعنية والرد على التساؤلات المتعلقة بمختلف الخدمات القضائية والعدلية.

وأظهرت المؤشرات أن 97% من الاستفسارات تم الرد عليها خلال يوم عمل واحد، بإجمالي 6آلاف و100 استفسار، فيما ارتفعت النسبة إلى 99% خلال ثلاثة أيام عمل، وهو ما يدل على الاستجابة العالية من قبل فرق العمل وقدرتها على التعامل بكفاءة مع حجم الطلبات المتزايد.

وتُبرز هذه النتائج مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية لدائرة القضاء، وكفاءة الفرق الفنية والإدارية في تلبية احتياجات المتعاملين وتقديم تجربة خدمية مرنة وسلسة ترتكز على معايير الجودة والدقة والسرعة في الأداء.

كما يعكس أداء المنصة اهتمام دائرة القضاء بتوفير حلول مبتكرة تضمن سهولة الوصول إلى المعلومات وتعزيز التفاعل الفوري مع المتعاملين، ضمن منظومة قضائية تواكب أفضل الممارسات العالمية وتدعم تطلعات المجتمع نحو خدمات حكومية فعالة.

وفي إطار التزامها بالتحسين المستمر، تواصل دائرة القضاء تطوير خدماتها وفق أرقى المعايير الدولية، مع التركيز على تحسين تجربة المتعامل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل جوانب متعددة، تماشياً مع أهداف التحول الذكي، وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين، ما يسهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة في تقديم خدمات قضائية متقدمة قائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة.