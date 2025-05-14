تحت رعاية شيخة بنت سيف.. برجيل القابضة تفتتح مركز الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي في مدينة برجيل الطبية

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيسة جمعية الإمارات للثلاسيميا، افتتحت برجيل القابضة مركزاً للثلاسيميا وفقر الدم المنجلي في مستشفى مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، بهدف تطوير معايير الرعاية للأشخاص المصابين باضطرابات الدم الوراثية ودعمهم، والتخفيف من معاناتهم بتوفير الرعاية اللازمة لهم في مكان واحد.

وافتتح المركز في حفل كبير حضره الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعمران الخوري عضو مجلس الإدارة، وعدد من قيادات برجيل القابضة، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا، وعدد من قيادات دائرة الصحة - أبوظبي.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، في كلمتها الافتتاحية بمناسبة تدشين المركز: «لقد شاهدت من خلال التزام والدتي الثابت برعاية مرضى الثلاسيميا كيف يمكن للتعاطف، عندما يقترن بالرؤية والإصرار، أن يُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الكثيرين، وإن افتتاح هذا المركز الحديث يمثل خطوة نوعية نحو تقديم رعاية شاملة وإنسانية للمرضى وعائلاتهم».

ويقدم مركز مرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي في مستشفى مدينة برجيل الطبية نموذج رعاية شاملاً محوره المريض، قائماً على الأدلة العلمية، ويقوده فريق متعدد التخصصات من الخبراء العالميين الذين يتمتعون بعقود من الخبرة في إدارة حالات الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي لدى الأطفال والبالغين. ويوفر المركز خدمات متكاملة للمرضى في العيادات الخارجية، تشمل وحدة مخصصة لنقل الدم إلى جميع أنحاء الدولة تعمل طوال أيام الأسبوع عبر شبكة مستشفيات برجيل، إضافة إلى اختبارات قياس كمية الحديد الزائدة في القلب والكبد باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي المعتمد دولياً، وقدرات التنميط الجيني. ويسعى المركز إلى سد الثغرات في مجال الرعاية طويلة الأمد، حيث يضمن موقعه الاستراتيجي ضمن منشأة رعاية رباعية في أبوظبي، الوصول المباشر إلى التخصصات الفرعية الطبية والجراحية المتقدمة، ما يتيح إحالات سلسة وإدارة شاملة للمضاعفات.

وقال البروفيسور خالد مسلم، رئيس قسم الأبحاث في برجيل القابضة، ومدير مركز الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي: «نهدف إلى أن يصبح مركز الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الرعاية والأبحاث المتطورة في مجال اضطرابات الدم النادرة. إنَّ ما يميز هذا المركز التكامل بين الخبرة السريرية العالمية، وإمكانية الوصول إلى أحدث العلاجات، والقدرة على تقديم رعاية تطابق الإرشادات الدولية التي وضعتها نخبة من رواد الرعاية في المركز، فتركيزنا لا يقتصر على العلاج وحسب، بل نركز أيضاً على تحسين جودة حياة المرضى ونتائجهم المستقبلية من خلال رعاية شاملة وشخصية».

ويلتزم المركز بالمعايير العالمية، مستفيداً من مجلس استشاري دولي، وتشمل تلك المعايير، معايير الاتحاد الدولي للثلاسيميا، مع إجراء التعديلات اللازمة محلياً كي تلبي الاحتياجات الخاصة للمرضى في دولة الإمارات والمنطقة، حيث يبدأ برنامج الرعاية المتواصلة من مرحلة التشخيص ويمتد من الطفولة إلى مرحلة البلوغ، إضافة إلى برامج انتقالية مصممة خصيصاً وعلاجات متقدمة لحالات بيتا ثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم، وبيتا ثلاسيميا غير المعتمدة على نقل الدم، ومرض فقر الدم المنجلي.

ويتعاون المركز مع مركز أبحاث اضطرابات الدم النادرة في مدينة برجيل الطبية برئاسة البروفيسور خالد مسلم، لتحديد المرضى المؤهلين وتسجيلهم في التجارب السريرية العالمية، ما يضمن الوصول إلى أحدث الابتكارات العلاجية.