الامارات | خالد بن محمد بن زايد يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأميركية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى الرياض ليرأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة الخليجية الأميركية، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وكان في استقبال سموّه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين.

ويرافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وفد يضم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني؛ و خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ويوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية؛ ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي.

وتُعقد في وقت لاحق من اليوم في الرياض القمة الخليجية الأميركية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.