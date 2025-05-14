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رئيس الدولة يهنئ إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة بألبانيا

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رئيس الدولة يهنئ إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة بألبانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة في ألبانيا.
وتمنى سموه، لإيدي راما التوفيق في خدمة وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لمصلحة بلاده.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أهنئ معالي إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة متمنياً له التوفيق في خدمة ألبانيا وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى مواصلة العمل معه من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها خاصة في القطاعات التي تخدم التنمية المشتركة للبلدين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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