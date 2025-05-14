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نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يرأس وفد الدولة إلى القمة الخليجية الأميركية

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  • نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يرأس وفد الدولة إلى القمة الخليجية الأميركية 1/2
  • نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يرأس وفد الدولة إلى القمة الخليجية الأميركية 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة الخليجية الأميركية، والتي تُعقد اليوم في الرياض بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وتأتي القمة في إطار جولة للرئيس الأميركي في المنطقة، يزور خلالها أيضاً دولة الإمارات، وذلك لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتوثيق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يخدم مصالح المنطقة ويدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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