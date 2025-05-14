الامارات | «درونز» لتنظيف واجهات محطات المترو والترام في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة «كيوليس إم إتش آي» الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، برنامجاً تجريبياً لتوظيف تقنية الطائرات بدون طيار (الدرون) في تنظيف واجهات محطات مترو وترام دبي.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن إطلاق المبادرة يأتي في إطار التزامها استكشاف حلول مستقبلية، تُعزز مستويات السلامة، وتُسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتدعم الأهداف البيئية بجودة عالية.

وأضافت: «يمثل المشروع تحوّلاً لافتاً لأساليب التنظيف التقليدية، التي كانت تتطلب ما يصل إلى 15 فرداً لكل محطة أما التقنية الجديدة، فتعتمد على فريق عمل أصغر مكوّن من ثمانية أفراد، ما يسهم في تقليص التدخل البشري بنسبة تصل إلى 50%، ويحدّ من المخاطر المحتملة المرتبطة بالعمل في المناطق المرتفعة أو التي يصعب الوصول إليها، كما تحقق هذه التقنية كفاءة عالية في التنظيف».

وأفاد مدير إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات في الهيئة، محمد الأميري، بأن المشروع التجريبي يعكس حرص الهيئة على تبني تقنيات مبتكرة تدعم أهداف الاستدامة لإمارة دبي، لافتاً إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار يُعدّ خطوة نحو اعتماد ممارسات صيانة أكثر ذكاءً، تُقلّل من الأثر البيئي، وتُوفر بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين.

وأضاف أن التقنية الجديدة تسهم في الحد من تعريض الفريق الفني للتعرض إلى أخطار العمل في الأماكن العالية، إضافة إلى الجانب الاقتصادي في استهلاك المياه للمحطة، ما يُعدّ إضافة مهمة إلى استراتيجية الهيئة البيئية.