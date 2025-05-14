الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيادة

طالب سكان بمنطقة الظاهرة في العين الجهات المعنية بالنظر في إنشاء عيادة أو مركز صحي يخدم قاطني المنطقة، مشيرين إلى أنه كانت لديهم عيادة وأغلقت منذ نحو خمسة أشهر، على حد قولهم، وأكدوا أن أقرب عيادة لهم في منطقة نعمة، وتبعد نحو نصف ساعة، مناشدين الجهات المعنية إنشاء عيادة تخدم السكان.

إطارات

قال سائقون في الدولة إنهم يعانون وجود بقايا من إطارات الشاحنات على بعض الطرقات الرئيسة، خصوصاً السريعة منها، جرّاء انفجار هذه الإطارات بسبب عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير، مشيرين إلى أن هذا الأمر يُعرِّض صاحب المركبة لخطر وقوع حوادث مرورية، وناشدوا الجهات المعنية القيام بحملات توعوية، خصوصاً مع دخول فصل الصيف.

سرعة

شكا مرتادون لطريق الشيخ خليفة بن زايد، الممتد من منطقة مليحة في الشارقة والمؤدي إلى الفجيرة، من سلوكيات خاطئة لسائقين يقودون مركباتهم بسرعات زائدة ومتهورة، مشيرين إلى أن بعضهم يقودون مركباتهم بسرعات جنونية، خصوصاً في نهاية الأسبوع، ما يشكل خطراً على حياتهم، مطالبين الجهات المعنية بزيادة الرقابة على الطريق، حرصاً على السلامة العامة.

تفعيل

اقترح حائزو أرقام قديمة مميزة على مركباتهم في إمارة أبوظبي بتفعيل خاصية تمليك الأرقام المميزة غير المملوكة لمستخدميها على حسب ما تراه جهة الاختصاص مناسباً، وذلك أسوة ببقية إمارات الدولة.

مندوبون

طالب متعاملون بضرورة توفير عملات ورقية مع المندوبين العاملين في شركات التوصيل، وذلك لضمان إرجاع المبلغ المتبقي من مجموع الفاتورة عند عملية الحساب النقدي، لاسيما حين تكون فئة الأوراق النقدية غير كبيرة.