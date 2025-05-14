الامارات | حشر بن مكتوم يفتتح «كابسات» و«إنتيغريت ميدل إيست» و«سات إكسبو ميدل إيست»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، الدورة الـ31 من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات 2025»، والدورة الأولى من معرض «سات إكسبو ميدل إيست»، والدورة الثالثة من معرض «إنتيغريت ميدل إيست»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقام هذه الفعاليات - التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي، والرائدة في مجالات صناعة المحتوى ومرحلة ما بعد الإنتاج، والبث واتصالات وإدارة الأقمار الاصطناعية، والتوزيع وتكنولوجيا الفضاء، والأنظمة السمعية البصرية الاحترافية - حتى غدٍ، حيث من المنتظر أن يستقبل معرض «كابسات 2025» أكثر من 18 ألف زائر، في حين يستعد معرض «سات إكسبو ميدل إيست» لاستضافة أكثر من 8000 زائر، بينما يستقطب معرض «إنتيغريت ميدل إيست» نحو 10 آلاف زائر.

وزار سموّه أجنحة ومنصات عرض الجهات العارضة، كما اطلع على عدد من العلامات التجارية المشاركة البارزة، والتقى بالقائمين عليها، بما في ذلك «روس فيديو» Ross Video، و«لايف ميديا» Live Media، و«باناسونيك» Panasonic، المشاركين في معرضي «كابسات» و«إنتيغريت ميدل إيست»، كما تفقّد سموه جانباً من معرض «سات إكسبو ميدل إيست»، حيث زار منصات «عرب سات» ArabSat، و«نايل سات» Nilesat، و«يوتلسات»، وغيرها.

وسيجمع الحدث على مدار ثلاثة أيام أكثر من 700 علامة تجارية من نحو 120 دولة، إضافة إلى 150 متحدثاً عالمياً ومتخصصاً في الصناعة، الذين سيديرون حلقات نقاشية حول الاتجاهات الرئيسة التي تشكل الصناعة خلال «كونغرس المحتوى»، كما يتميز الحدث بفعاليات فريدة، تتيح التواصل وتبادل المعارف، مثل «صالون الإنتاج المشترك» المخصص لاستكشاف الفرص في مجال صناعة المحتوى العربي.

وقال نائب الرئيس لقطاع الصناعات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي،

أليكس نيكول: «يمثّل الإقبال الإيجابي الذي نشهده في فعاليات كابسات، وإنتيغريت ميدل إيست، والنسخة الأولى لسات إكسبو ميدل إيست، دليلاً واضحاً على أهمية التعاون البنّاء بين مختلف القطاعات من حول العالم. ويشرّفنا في مركز دبي التجاري العالمي أن نكون منصة تجمع نخبة من المبتكرين وصنّاع المحتوى وأصحاب الأفكار الخلاقة الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل قطاعاتهم».

وأضاف «تُجسد هذه الفعاليات المكانة المتنامية التي تحظى بها المنطقة في مجالات الإعلام، والأقمار الاصطناعية، والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية، كما تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز جسور التواصل، وتمكين تبادل المعرفة، ودعم الطموحات المشتركة لشركائنا على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وسيحظى زوار «كابسات 2025» بفرصة مميزة لاستكشاف مرافق الإنتاج عالمية المستوى التي توفرها مدينة دبي للاستوديوهات، الشريك الاستراتيجي للمعرض، وأكبر مركز للإعلام والترفيه والبث في المنطقة، والتي تضم أضخم استوديوهات الصوت في المنطقة، وأكبر حوض مياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى استوديوهات راقية، ومواقع تصوير خلفية، وشركات إنتاج واستوديوهات تسجيل.

وتعليقاً على مشاركة مدينة دبي للاستوديوهات في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات» بصفتها شريكاً استراتيجياً، قال النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج وحاضنة الأعمال in5،

ماجد السويدي: «يسهم الابتكار في رسم مستقبل جديد وغنيّ بالفرص الواعدة لقطاع الإعلام العالمي، حيث توفر مدينة دبي للاستوديوهات منصّة مبتكرة، تستقطب ألمع المواهب من كل أنحاء العالم للإسهام في مسيرة التحوّل المنشود الذي يشهده هذا القطاع الحيوي».

وأضاف: «نفخر بالدور المحوري الذي تؤديه مجمّعاتنا في تشكيل مستقبل صناعة الإعلام، والارتقاء بسلاسل القيمة في المنطقة. ونتطلّع من خلال نسخة هذا العام من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات) إلى مواصلة دعم المواهب العالمية، وتعزيز فرص التوصّل إلى ابتكارات رائدة في مجالات الإعلام، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي».

ويُعد «إنتيغريت ميدل إيست 2025»، الذي يُقام بالتزامن مع «كابسات» وفي الموقع ذاته، منصة فريدة تجمع قادة التكنولوجيا في مجالات التقنيات السمعية البصرية الاحترافية وتكامل الأنظمة، إضافة إلى المشترين من القطاعات المتنوعة، ويستقطب الحدث مئات العلامات التجارية من نحو 75 دولة عارضة، لاستعراض أحدث حلول ومنتجات التقنيات السمعية البصرية الاحترافية المبتكرة.

كما تستقبل الدورة الافتتاحية من معرض «سات إكسبو ميدل إيست 2025» عمالقة الصناعة، مثل «إنتل سات» - الولايات المتحدة الأميركية، و«عرب سات» - السعودية، و«نايل سات - مصر، و«يوتلسات»- فرنسا، و«سهيل سات» - قطر، و«جلف سات» - الكويت، و«مجموعة نيو للفضاء» - السعودية.

ويشارك في فعاليات قمّة «سات إكسبو» المصاحبة للمعرض، شخصيات مرموقة، منهم الدكتور البروفيسور كلاوس شيلينغ، الذي سيقدّم عرضاً يتناول فيه مسؤولية قطاع الفضاء في مراقبة الأرض، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ورئيس الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس»، الدكتور شريف صدقي، الذي سيتحدث خلال جلسة حوارية عن دور وكالات الفضاء في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمولية في قطاع الفضاء.