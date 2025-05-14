الامارات | إغلاق 5 مطاعم وسوبر ماركت في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إصدار قرار بالإغلاق الإداري لخمسة مطاعم، إضافة إلى سوبر ماركت، لمخالفتها القانون والتشريعات المتعلقة بالغذاء، وخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت أن قرار الإغلاق الإداري شمل كلاً من مطعم وكافتيريا مشاوي لاهور جاردن - ذ.م.م - (فرع)، الذي يقع في أبوظبي - الخالدية - غرب 4، ويحمل الرخصة التجارية رقم 4904174 - CN، وكافتيريا كرك فيوتشر، التي تقع في جزيرة أبوظبي، غرب 4، وتحمل الرخصة التجارية رقم 3998230، ومطعم ركن المقام، الذي يقع في منطقة مصفح الصناعية - 37، ويحمل الرخصة التجارية رقم 1066090CN، ومطعم باك راوي – فرع 1 الذي يقع في منطقة مصفح الصناعية - 37، ويحمل الرخصة التجارية رقم CN- 1895014-1، ومطعم سالتي ديسي دربار الذي يقع في منطقة مصفح الصناعية - 40، ويحمل الرخصة التجارية رقم CN- 4978963، إضافة إلى سوبرماركت ريتش اند فريش ذ.م.م في مدينة محمد بن زايد، شرق 9 بأبوظبي، وتحمل الرخصة التجارية رقم CN- 1750783.