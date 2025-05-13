الامارات | منح فئة من الأطباء استثناءات مرورية وتجاوز سرعة الطريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الداخلية أن الأطباء من ثلاثة عشر تخصصاً حيوياً يمكنهم، التسجيل والاستفادة من خدمة "وريقة"، التي تسهل تنقلهم مروياً إلى أماكن عملهم في المستشفيات في حالات الطوارئ، من دون أية عوائق، مع استثناءات مرورية خاصة لهم تشمل زيادة سرعة مركباتهم بما لا يزيد عن 40 كيلومترا في الساعة عن السرعة المقررة في الطريق ، فضلا عن استخدام كتف الطريق، والحصول على دعم الدوريات المرورية.

وأطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، في يوليو 2020 ، «خدمة بن وريقه» للحالات الطارئة، التي تعزز من سرعة استجابة الأطباء العاملين بخط الدفاع الأول عند الحالات الطارئة، انطلاقاً من رؤية القيادة بأن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في شتى المجالات، وتقديم خدمات حكومية تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم وتحقق سعادتهم.

وتقدم خدمة «بن وريقه» لفئة معينة من الأطباء أصحاب تخصصات محددة عند استدعائهم من قبل المستشفيات لحالات الطوارئ القصوى، بهدف تسهيل وصولهم للمستشفيات (بواسطة سياراتهم الخاصة)، من خلال منحهم تسهيلات واستثناءات على الطريق بالسرعة الممكنة، مع ضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وتفادي أي تأخير نتيجة الازدحامات المرورية، وضمن الحرص على تعزيز استجابة العاملين في القطاعات الطبية لأداء عملهم الحيوي، والالتزام بأعلى معايير السلامة أثناء الاستجابة الطارئة لأماكن عملهم.

وقال مدير إدارة تطوير الخدمات في وزارة الداخلية، العقيد الدكتور سعيد محمد الظهوري، خلال حلقة جديدة من "بودكاست الداخلية" إن خدمة "بن وريقة" تستهدف فئة من الأطباء، لتسهيل وصولهم إلى المستشفيات في حالات الطوارئ، لافتاً إلى أن الأطباء عندما ينتقلون إلى المستشفى استجابة لحالة طوارئ، دائما تواجههم تحديات في الطريق، ومن ثم جاء اطلاق الخدمة لتسهيل وصولهم المستشفى من الناحية المرورية بكل سهولة بما يضمن سلامتهم وسلامة الآخرين من مرتادي الطريق".

وأوضح الظهوري أن خدمة «بن وريقه» لا تشمل جميع الأطباء، وإنما تستهدف الأطباء من أصحاب التخصصات الحيوية، ويمكن للطبيب التسجيل في هذه الخدمة عند تلبية مجموعة من الاشتراطات، أولها أن يكون ضمن الفئات التي يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، وهي أن يكون ضمن التخصصات الحيوية، المعتمدة، وهناك 13 تخصصا طبياً حيويا معتمداً.

ومن ضمن الشروط الأخرى، أن تكون لدى الطبيب موافقة مسبقة، لاستخدام الخدمة، ويكون لديه ترخيص طبي ساري المفعول، واجتياز الدورة التدريبية، لقيادة المركبة في الحالات الطارئة.

وشرح الظهوري آلية عمل الخدمة وتبدأ عندما يتم استدعاء الطيب من قبل المستشفى، لحالة طارئة، حيث يقوم بالدخول إلى خدمة "بن وريقة"، على التطبيق الذكي لوزارة الداخلية، ويقوم بالتسجيل في الخدمة، فيظهر لدينا في غرفة العمليات، ومن ثم نقوم بتتبع الطبيب إلى أن يصل إلى المستشفى، وتسهيل أي عرقلة قد تواجهه أثناء رحلته، وتقوم الدوريات المرورية التي تتابع حركته بتسهيل الحركة المرورية أمامه ، كما يحصل على الارشاد والتوجيه من قبل غرفة العمليات في وزارة الداخلية.

كما يقوم الطبيب قبل انتقاله من مكانه الي المستشفى بتركيب جهاز لوحي "لواح" على شكل مثلث على مركبته، حتى يكون مميزا ومعروفا لدى الجمهور من مستخدمي الطريق، بأنه طبيب ينتقل إلى المستشفى استجابة حالة طارئة، ومن ثم يتوجب عليهم افساح المجال له وتسهيل حركة وصوله إلى المستشفى .

ولفت إلى أن هناك قراراً وزارياً صدر سنة 2020 برقم 248 نظم جميع الاستثناءات بشأن استخدام كتف الطريق، وفي إطار ذلك منح الطبيب المسجل في خدمة "بن وريقة" بعد الاستثناء مثل استخدام كتف الطريق ، ومسار الحافلات وأن يسرع بالسيارة فوق السرعة القانونية بما لا يتجاوز من 40 كيلو متر في الساعة.

وأكد الظهوري أن الهدف الأسمى من الخدمة، هو انقاذ روح مريض في المستشفى وينتظر هذا الطبيب، فقد ينظر البعض إلى أن الخدمة يستفيد منها الطبيب، لكن الحقيقة أن المستفيد الأكبر هو المريض الذي ينتظر الطبيب لإنقاذ حياته .

وأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بتطوير خدمة "بن ريقة" بالتعاون مع الجهات الحكومية الطبية، ومستمرة في التطوير منذ انطلاقة الخدمة ، وهناك لجنة مشتركة واتفاقيات تم توقيعها لتعزيز عملية التطوير والتحسين في الخدمة .

ولفت إلى أن ارتفاع مستوى الاقبال على التسجيل والاستفادة من الخدمة من قبل الأطباء ، مشيرا إلى أن المستهدف هو تسجيل 97% من الأطباء المستهدفين وتم ذلك في الفترة السابقة، وطموحنا توسيع الخدمة لتشمل أطباء أكبر من النطاق الحالي، وتم تخفيض الزمن الافتراضي للوصول الي الخدمة بنسبة 30 %

وأشار إلى أن الخدمة قد واجهت بعض التحديات في بداية تدشينها، وهي ترتبط بالتطوير والتحسين على هذه الخدمة، مضيفا أن عملية التطوير والتحسين مستمرين على الخدمة، منوهاً بالإشادات الواسعة التي تلقتها الخدمة من خلال الأطباء الذين استخدموها ، فضلا عن اشادة بعض دول مجلس التعاون الخليجي بهذه الخدمة، ورغبتهم في تطبيقها لديهم .

وأكد أن خدمة «بن وريقه» تؤكد التزام وزارة الداخلية بتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في دولة الامارات ، وأن الهدف منها انقاذ روح مريض داخل المستشفى، داعياً أفراد الجمهور إلى التعاون عند رؤية مركبة الطبيب على الطريق، والمميزة باللواح الأخضر، إذ يكون متوجها الي المستشفى، لإنقاذ حياة مريض، ويفترض افساح الطريق له والمساهمة بطريقة أو بأخرى في مساعدته على الوصول الي المستشفى في الوقت المناسب.