الامارات | شرطة الشارقة تحذر من ترك المقتنيات الثمينة داخل المركبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة مراكز الشرطة الشاملة حملتها التوعوية تحت شعار "أمّن مركبتك"، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية الكفيلة بحماية المركبات من السلوكيات السلبية، كالتعدي أوالسرقة.

وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد حمد بن قصمول، أن ترك المقتنيات الثمينة في أماكن ظاهرة داخل المركبات يُعد من السلوكيات السلبية التي من شأنها رفع معدلات التعرض لحوادث السرقة أو العبث بالمركبات، موضحاً بأن مثل هذه التصرفات توفر بيئة محفزة للاستغلال غير المشروع، وتشكل فرصة سانحة لضعاف النفوس لارتكاب أفعالهم الجُرمية.

وأوضح أن الدوريات الراجلة من خلال مهامها الميدانية رصدت عدداً من الحالات التي ترك فيها بعض أفراد المجتمع مقتنياتهم الشخصية داخل المركبات دون تأمين، وبصورة مكشوفة، كمحافظ النقود، والهواتف المتحركة، والحقائب؛ ما يسهّل ارتكاب مثل هذه الجرائم، ويزيد من فرص وقوعها.

وأشار إلى أهمية ترسيخ ثقافة الوقاية الأمنية لدى أفراد المجتمع، وتعزيز الالتزام بالممارسات السليمة، داعياً مالكي المركبات إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها عدم ترك المقتنيات الشخصية في أماكن مكشوفة داخل المركبة، واختيار مواقع وقوف آمنة، والتأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ عند مغادرتها، وتركيب أجهزة إنذار.

ودعا أفراد المجتمع إلى متابعة حسابات القيادة الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على الإرشادات والتوجيهات الدورية التي تنشرها في إطار الحملة، وأكد بأنه في حال تعرّض المركبة للسرقة أو العبث التواصل عبر الرقم 999 للحالات الطارئة، أو الرقم 901 للحالات غير الطارئة، مع التأكيد على أهمية عدم لمس محتويات المركبة لحين وصول الفرق المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.