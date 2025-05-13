شرطة الشارقة: معدلات الجرائم الإلكترونية تسجل انخفاضاً ملحوظاً في الربع الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت معدلات الجرائم الإلكترونية في الشارقة انخفاضا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مع استمرار تصدّر جرائم الوظائف الوهمية والإعلانات الزائفة قائمة البلاغات الواردة.

وأوضح العقيد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أن جرائم الوظائف الوهمية والإعلانات الزائفة تُعد من أبرز أنماط الاحتيال الإلكتروني التي رصدت خلال هذه الفترة وتعتمد على استدراج الضحايا عبر إعلانات توظيف أو عروض بيع مغرية تنشر على منصات إلكترونية مشبوهة بهدف سرقة البيانات الشخصية أو تحصيل مبالغ مالية بطرق احتيالية كما تم تسجيل بلاغات تتعلق بإعلانات زائفة لمنتجات وخدمات تتضمن عروضاً غير واقعية تهدف إلى خداع المستهلكين والاستيلاء على أموالهم.

وأشار إلى أن معظم هذه الجرائم تنجم عن الثقة المفرطة بالمحتوى الرقمي وضعف الوعي الإلكتروني وسهولة إنشاء محتوى مزيف وقلة التحقق من مصادر المعلومات قبل التفاعل معها بالإضافة إلى ضعف الأمان الرقمي نتيجة استخدام كلمات مرور ضعيفة وعدم تفعيل المصادقة الثنائية.

وأكد أن فرق التحريات تعتمد في اكتشاف هذا النوع من الجرائم على تحليل البلاغات المتكررة ذات النمط المشابه ومراقبة الارتفاع المفاجئ في محاولات الدخول غير المصرح بها إلى الحسابات الشخصية وتلقي طلبات الدعم من الضحايا الذين تعرضوا للجرائم الرقمية.

وأضاف أن القيادة تولي أهمية كبيرة لتوعية الجمهور بأساليب الجرائم الإلكترونية من خلال تنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية المستمرة ويعمل فريق الجرائم الإلكترونية بجهد دؤوب للحد من انتشار هذه الجرائم في المجتمع عبر رفع الوعي بالأساليب التي ينتهجها المتصيدون الرقميون.

ودعا العقيد بالحاي أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية مؤكداً أن التعاون المجتمعي يُعد ركيزة أساسية في مواجهة هذه الجرائم مشيرا إلى توفر قنوات متعددة للإبلاغ من بينها خدمة "حارس" المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة بالإضافة إلى الاتصال على الرقمين 0559992158 و065943228 المخصصين لتلقي البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية أو التواصل على الرقم 999 للحالات الطارئة.