الامارات | "السلامة الغذائية" تغلق 5 مطاعم وسوبر ماركت في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حملة تفتيشية مُكثفة تستهدف كافة المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي ولضمان أعلى معايير السلامة والجودة الغذائية وحماية صحة المستهلكين، أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المخالفين، حيث أسفرت الحملة عن إصدار قرار بالإغلاق الإداري لخمسة مطاعم بالإضافة إلى سوبر ماركت لمخالفتها القانون والتشريعات المتعلقة بالغذاء وخطورتها على الصحة العامة.

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق ثلاثة مطاعم وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري شمل كل من مطعم وكافتيريا مشاوي لاهور جاردن - ذ.م.م – فرع والذي يقع في أبوظبي - الخالدية - غرب 4 يحمل الرخصة التجارية رقم 4904174 CN- ، و كافتيريا كرك فيوتشر والذي تقع في جزيرة أبوظبي غرب 4 والتي تحمل الرخصة التجارية رقم 3998230 ومطعم ركن المقام الذي يقع في منطقة مصفح الصناعية - 37، والذي يحمل الرخصة التجارية رقم ( 1066090CN-) ومطعم باك راوي – فرع 1 الذي يقع في منطقة مصفح الصناعية - 37، و يحمل الرخصة التجارية رقم ( CN- 1895014-1 ) ومطعم سالتي ديسي دربار الذي يقع في منطقة مصفح الصناعية - 40، والذي يحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 4978963) ، بالإضافة إلى سوبرماركت ريتش اند فريش ذ.م.م" في مدينة محمد بن زايد، شرق 9 بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 1750783) .

كما أوردت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشآت الثلاث المذكورة أعلاه جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية نظرا لتكرار بنود عالية الخطورة والتي لها تأثير مباشر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين وعدم تجاوب المنشأة لتصحيح هذه المخالفات .

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.