سيف بن زايد يلتقي قائد شرطة نيوزيلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، سعادة ريتشارد تشامبرز، ⁠ قائد الشرطة في نيوزيلندا.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سُبُل الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في الميادين الأمنية والشرطية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يدعم الجهود المشتركة في التصدي للجريمة بمختلف أنواعها، كما أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تكامل العمل الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترسيخ الأمن والاستقرار بما يخدم المجتمعات ويعزّز أمنها المستدام.

حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، كما حضر اللقاء سعادة الدكتور ريتشارد كاي، السفير النيوزيلندي لدى الدولة، وسعادة بروس أبراين، مساعد مفوض الشرطة للمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد النيوزيلندي.