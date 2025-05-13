سيف بن زايد يكرم العريف أول أحمد علي البلوشي من شرطة رأس الخيمة بميدالية التميّز الوظيفي

ابوظبي - سيف اليزيد - كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، العريف أول أحمد علي البلوشي من شرطة رأس الخيمة بميدالية التميّز الوظيفي، تقديراً لشجاعته، وسرعة استجابته، وكفاءته في أداء المهام الميدانية.

وقال سموه عبر منصة إكس:"ترسيخاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز قيم التفاني والإخلاص في العمل الشرطي، كرّمنا العريف أول أحمد علي البلوشي من شرطة رأس الخيمة بميدالية التميّز الوظيفي، تقديراً لشجاعته، وسرعة استجابته، وكفاءته في أداء المهام الميدانية. نُهنئه ونتمنى له مزيداً من التوفيق، ليظل قدوة في أداء الواجب الوطني، ونموذجاً يُحتذى به في خدمة المجتمع بروحٍ عالية من المسؤولية والانتماء".