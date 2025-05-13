الامارات | الإمارات تترأس إطلاق «تقرير حالة التمريض العالمي 2025» لشرق المتوسط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إطلاق تقرير «حالة التمريض العالمي 2025» على مستوى إقليم شرق المتوسط، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الذي عقد افتراضياً بمشاركة قيادات من الوزارة والمؤسسة، وممثلين عن المنظمة ومؤسسات الرعاية الصحية من دول الإقليم.

وشهد الحدث الذي يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض، تحت شعار «ممرضونا هم مستقبلنا.. الاهتمام بالكادر التمريضي يعزز قوة الاقتصاد ويدعم ازدهاره»، استعراضاً شاملاً لمخرجات التقرير وتوصياته الاستراتيجية، إلى جانب حلقة نقاشية إقليمية بمشاركة نخبة من خبراء التمريض على مستوى المنطقة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد سليم العلماء، أن مخرجات وتوصيات التقرير ستشكل خريطة طريق استراتيجية لتطوير مهنة التمريض على مستوى المنطقة، وتعزيز دورها المحوري في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ولفت إلى أن الإمارات كانت عضواً في تحضير التقرير الأول الذي أطلق عام 2020، واستثمرت التوصيات لإطلاق خريطة طريق واضحة.

وقال: «قدم التقرير في نسخته الثانية منظوراً استشرافياً متكاملاً للقوى العاملة التمريضية، ويعد اختيار الإمارات لرئاسة إطلاقه، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اعترافاً دولياً بنموذجنا المتفرد الذي نجح في تحويل التحديات إلى فرص ابتكارية، حققت قفزات نوعية في تطوير المهنة، وتمكين الكوادر، ما كرس دورنا كمنصة إقليمية رائدة في استشراف مستقبل المهنة، وموجه استراتيجي لمسارات التطوير المهني في القطاع الصحي بالمنطقة».

وأضاف العلماء: «لدينا استراتيجية وطنية للتمريض والقبالة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، وتوظف التقنيات المتقدمة في تطوير الكوادر التمريضية، تتضمن إطلاق مبادرات نوعية تشمل برنامجاً للقيادات التمريضية، ومنصة رقمية متكاملة للتعليم المستمر، تعزز تنافسية منظومتنا الصحية، وتدعم تحقيق أهداف (عام المجتمع 2025)، لتعزيز جودة الحياة والترابط المجتمعي».

وذكر مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف السركال، أن «استضافة الإمارات هذا الحدث التاريخي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يمثل تأكيداً على مكانتها الريادية في قيادة جهود تطوير مهنة التمريض على المستويين الإقليمي والعالمي، وتتويجاً لمسيرة وطنية مشرفة».

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة في دولة الإمارات مديرة إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رئيسة جمعية التمريض الإماراتية، الدكتورة سمية البلوشي، إن استضافة دولة الإمارات حفل إطلاق هذا التقرير تأتي انعكاساً لمسيرتها المتميزة في بناء نموذج مؤسسي متطور لمهنة التمريض.

ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً للقوى العاملة التمريضية، ودورها المحوري في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة، ويكشف عن تحديات رئيسة تواجه القطاع، أبرزها نقص عالمي يصل إلى 4.1 ملايين ممرض بحلول 2030، تتركز 70% منها في إقليمي إفريقيا وشرق المتوسط، كما يرصد تفاوتاً كبيراً في توزيع الممرضين عالمياً، حيث يخدم 78% من الممرضين 49% فقط من سكان العالم، ما يعمق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة بمقدار 10 أضعاف في كثافة التمريض.

ويستعرض التقرير تقدم الدول في تطوير الأطر التنظيمية للمهنة، حيث تمتلك 92% من الدول أطراً تنظيمية، فيما نجحت 62% منها في تطوير أدوار التمريض المتقدم، لتعزيز الكفاءة وتحسين الوصول للرعاية، خاصة في المناطق المحرومة.