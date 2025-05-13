الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جسور

أشاد قراء بسرعة إنجاز هيئة الطرق والمواصلات بدبي مراحل مشروع تطوير محور الشندغة من جهة بر دبي، ما أسهم في انسيابية الحركة المرورية من دون توقف، من جسر القرهود باتجاه ميناء راشد حتى جسر إنفينتي، وصولاً لسوق الواجهة البحرية، وهذا يدل على الجهود المبذولة والريادة العالمية في مجال الطرق.

حيوانات

شكا سكان بالدولة انتشار ظاهرة بيع حيوانات غير أليفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل غير قانوني، وبأرقام تواصل محلية، والتسليم «ديليفري»، مشيرين إلى خطورة الموضوع، لأنها تشمل أسوداً صغيرة وفهوداً وأفاعي سامة وتماسيح، على الرغم من أن القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، واستثنى منشآت مثل حدائق الحيوان، والمتنزهات الحيوانية، والسيرك، ومراكز الإكثار، ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة، والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة.

انسيابية

أشاد قارئ بالانسيابية وسرعة إنجاز إجراءات المسافرين لدى موظفي جوازات مطار الشارقة، خصوصاً في ظل الحركة الكبيرة من قِبَل المسافرين التي يشهدها المطار.

دراجات

شكا مقيمون في واحة دبي للسيلكون قيام فئة من الشباب، في عمر 15 عاماً وأقل، بقيادة دراجات كهربائية (سكوترات) في شوارع المنطقة، والسير على رصيف المشاة بسرعات عالية تربك الآخرين، فضلاً عن سيرهم في الفترة المسائية من دون إنارة، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.