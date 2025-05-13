الامارات | 514 وظيفة لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية بشرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي طرح 514 وظيفة لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الثامنة، لمعرض الخدمة الوطنية للتوظيف الذي انطلق في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، ويستمر حتى الغد، بناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري.

وأوضح مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن الإعلان عن هذا العدد من الوظائف يأتي في إطار الحرص على استقطاب الكفاءات الشابة، لتحقيق التطلعات المُستقبلية، في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي الذي سيؤدي دوراً مهماً في العمل الشرطي، وسيسهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان في المجتمع، وأضاف أن الوظائف المعروضة تهدف إلى توفير الفرص لخريجي برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية لخدمة وطنهم، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز صفوفها من هذه الكوادر الشابة.

وأكّد مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، العقيد حمد بن دعفوس، أن الوظائف المطروحة ستنقسم إلى قسمين، أحدهما للجامعيين، وعددها 53 وظيفة متنوعة في تخصص الهندسة، ومساعد عام بيانات، وأخصائي نُظم تشغيل، وتنفيذي تواصل اجتماعي، والوظائف الأخرى لصف الضباط، وعددها 461 وظيفة، وتهدف إلى رفد القطاعات الشرطية بالكوادر الشابة، وأشار إلى أن المتقدمين للعمل كصف ضباط ستوفر لهم وظائف في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لأمن المطارات، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والإدارة العامة للمرور، ومركز شرطة الموانئ، وأكاديمية شرطة دبي، وأكّد أن شرطة دبي باشرت في اليوم الأول من افتتاح معرض الخدمة الوطنية استقبال المجندين عبر منصتها، حيث وفرت لهم أجهزة إلكترونية، لتمكينهم من التقديم على الوظائف بطريقة ذكية عبر منصة التوظيف الذكية https://srs.dubaipolice.gov.ae.

وجدد التأكيد بأن الراغبين في الالتحاق بشرطة دبي، من مجندي الخدمة الوطنية، يجب أن تتوافر فيهم الشروط المعتمدة والمنشورة في الموقع الإلكتروني.