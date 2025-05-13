الامارات | تكريم 12 ممرضاً وممرضة فازوا بجائزة «ديزي العالمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت «دبي الصحية»، أمس، بكوادرها التمريضية، البالغ عددهم أكثر من 4400 من كل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق 12 مايو من كل عام، بحضور المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، تقديراً لعطائهم الإنساني، ودورهم الحيوي في تقديم الرعاية الصحية.

شهد الحفل، الذي أقيم بفندق «غراند حياة» في دبي، حضور 1500 من الكوادر التمريضية المرشحين لنيل جائزة «ديزي العالمية»، وهي جائزة دولية تمنح للممرضين والممرضات الذين يظهرون تميزاً استثنائياً في تقديم رعاية تتسم بالتعاطف والرحمة، ويسهمون بجهودهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وترسيخ ثقة المرضى والمجتمع بمنظومة الرعاية الصحية في دبي.

وكرم الفريق محمد المري 12 ممرضاً وممرضة من المستشفيات والمراكز التابعة لـ«دبي الصحية»، ممن فازوا بجائزة «ديزي العالمية»، بمشاركة المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف، والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، الدكتور علوي الشيخ علي، والرئيس التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في دبي الصحية، الدكتور طارق فتحي.

وتخلل الفعالية احتفال خاص بفوز الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية، بحضور مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، اللواء طلال الشنقيطي، حيث هنأت أسرة «دبي الصحية» الفريق محمد المري وفِرَق العمل في «إقامة دبي» بهذا الإنجاز المستحق، الذي يعكس جهودهم الملموسة في خدمة الناس، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بوضع المتعامل ركيزة اهتمامهم.

وأعرب الدكتور عامر شريف عن شكره وتقديره لجميع الممرضين والممرضات في «دبي الصحية»، على ما يقدمونه من رعاية متميزة تتسم بالتعاطف والرحمة.

وتقدم بالشكر للفريق محمد أحمد المري، على حضوره الحفل، وتكريم الفائزين بجائزة «ديزي العالمية»، وهنأ كل فرق العمل في «إقامة دبي» على الفوز براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

ورحب بـانضمام 16 من الممرضين والممرضات الجدد إلى مستشفيات ومراكز «دبي الصحية»، ما يؤكد «التزامنا المستمر بدعم الكوادر الطبية وتمكينها».

وقال شريف: «تشرفنا أخيراً بإطلاق اسم (كلية هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم)، على كلية التمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ما يدعونا إلى مضاعفة جهودنا للارتقاء بهذه المهنة».

وعبر الدكتور طارق فتحي، عن فخره بما يقدمه الكادر التمريضي الذي يضم أكثر من 4400 ممرض وممرضة، في منشآت «دبي الصحية» كافة، من بينهم 120 من الكوادر الإماراتية، الذين تضاعف عددهم خلال السنوات الأخيرة بنسبة 200%، حيث أسهمت جهودهم جميعاً في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، مشيراً إلى تخرج دفعة جديدة تضم 16 ممرضاً وممرضة من الإماراتيين، ومن المقرر أن تلتحق بالعمل قريباً.