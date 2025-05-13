الامارات | «طرق دبي» تطرح 116 مناقصة للخدمات والاستشارات والبنية التحتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الشركات ومجتمع الأعمال، بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات الوطنية في الدولة، إلى المشاركة في 116 مناقصة حتى نهاية العام الجاري، وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص (2024 ـ 2026)، الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وتشمل المناقصات مجالات متنوعة، منها الخدمات، والاستشارات، والبنية التحتية، والتأمين، والتعهيد، والصيانة والتشغيل، وتقنية المعلومات، وفي مجال الاستثمار.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عبدالله يوسف آل علي، في بيان صحافي، أمس، بأن «الهيئة تولي اهتماماً بالغ الأهمية، وتسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة الفرص التجارية لكل الشركات الوطنية والأجنبية، ودعم مجتمع الأعمال في الإمارة، كما تقوم بمبادرات تحفيزية وتشجيعية من خلال تكريم الشركات الكبرى التي تسهم في خلق التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تحقيق أعلى مستوى من التعاملات معها».

وأضاف: «وُضعت شروط لتأهيل الشركات الراغبة في التعاقد مع الهيئة عبر قناة إلكترونية مبسطة، في نظام التأهيل الإلكتروني والمتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتوفر نظام التأهيل الإلكتروني مجاناً للشركات الراغبة عبر الموقع الرسمي للهيئة www.rta.ae، حيث يتم إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار (نظام إدارة علاقة المورد والمستثمر)، ومن ثم خدمة (نظام التأهيل الإلكتروني) لتحميل المستندات المطلوبة وتحديد النشاط المطلوب».