الامارات | رئيس الدولة يتلقّى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الأميركية في الرياض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، تضمنت دعوة سموّه لحضور القمة الخليجية - الأميركية، المزمع عقدها في العاصمة الرياض الشهر الجاري.

وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية، عمر عبيد الحصان الشامسي، لدى استقباله، أمس، بديوان عام الوزارة في أبوظبي، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري.

وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها، وسُبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات، بما يحقق المصالح المتبادلة والتقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.