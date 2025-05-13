الامارات | وفاة أمّ وابنتيها بحادث إطلاق نار في رأس الخيمة.. وضبط المتورط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة رأس الخيمة القبض على شخص تورط في حادث إطلاق نار أسفر عن وفاة أمّ وابنتيها، إثر خلاف مروري وقع بأحد الممرات الضيقة في الإمارة.

وقال ابن السيدة وشقيق الضحيتين، ماهر سالم وفائي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الحادث وقع عندما كانت والدته، البالغة من العمر 66 عاماً، برفقة شقيقاته الأربع في مركبة، فوقع خلاف مع شخص حول موقف المركبة، انتهى بإطلاقه النار عليهن، وأضاف: «نعيش في الإمارات منذ 20 عاماً، ولم نجد فيها سوى الأمن والأمان، ولم يحدث مطلقاً أن سمعنا بأي حوادث من هذا النوع في أي جزء من الدولة، التي يشهد لها القاصي والداني بالمحافظة على حقوق الناس وحمايتها»، لافتاً إلى أن ما حدث لأسرته قضاء وقدر، وتابع الابن: «نحن على ثقة تامة بنزاهة القضاء الإماراتي وعدالته، وسيأخذ القانون مجراه لمحاسبة الجاني».

وأضاف أن ما تعرضت له والدته وشقيقاته «تصرف فردي لا يمثل المجتمع»، معرباً عن ثقته الراسخة بأن «الإمارات ستبقى دائماً واحة أمن وسلام لكل من يعيش على أرضها»، وأكد أن ما يخفف من ألم الفقد ثقته الكاملة بمنظومة العدالة في الدولة، التي تعرف بحزمها وشفافيتها، وحرصها على حفظ الحقوق وصون الكرامة، مشيراً إلى أن العائلة تعيش صدمة كبيرة لما حدث، لكنها متمسكة بإيمانها وبالعدالة. وأوضح وفائي أن شقيقاته الأربع جميعهن متزوجات ولديهن أبناء، الأولى تبلغ من العمر 35 عاماً وكانت أولى المتوفيات، والثانية التي توفيت متأثرة بإصابتها تبلغ 38 عاماً، والثالثة المصابة (47 عاماً) لاتزال تتلقى العلاج ورغم جراحها أعطت هاتفها لابنها البالغ من العمر 11 عاماً وطلبت منه الهروب من الموقع وإبلاغ الشرطة، حيث تمكن من الاتصال والإبلاغ، لتصل الفِرَق الأمنية خلال فترة زمنية قصيرة وتباشر التعامل مع الواقعة، وبين أن شقيقته الرابعة (30 عاماً) نجت من الإصابة.

إلى ذلك، أصدرت الشرطة بياناً، أمس، أوضحت فيه أنها تلقت بلاغاً حول وقوع إطلاق نار في إحدى مناطق رأس الخيمة، وعلى الفور توجهت الفرق المختصة إلى مكان الحادث، ووصلت خلال خمس دقائق من تلقي البلاغ، حيث تبين وجود ثلاث نساء تعرضن لإطلاق نار، ونقلن إلى المستشفى، حيث فارقن الحياة لاحقاً.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة خلاف على أولوية المرور في ممر ضيق، تطور إلى مشادة كلامية، أقدم خلالها الجاني على استخدام سلاح ناري وإطلاق النار باتجاه النساء.

وأكدت الشرطة أنه تم ضبط الجاني وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، وباشرت الجهات المعنية استكمال الإجراءات القانونية، وأُحيل الملف إلى النيابة العامة. ودعت الشرطة أفراد المجتمع إلى التحلي بضبط النفس وتجنب الانجراف وراء الخلافات اليومية، مشددة على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع.

شرطة رأس الخيمة:

• المتهم أطلق النار على الضحايا بعد مشادة كلامية حول أولوية العبور في ممر ضيق.

ماهر سالم وفائي:

• نعيش في الإمارات منذ 20 عاماً، ولم نجد فيها سوى الأمن والأمان.