حمدان بن محمد يزور مكاتب «جوجل» في دبي ويطّلع على أحدث مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن دولة الإمارات تولي عملية التحوّل الرقمي اهتماماً كبيراً بوصفه خياراً استراتيجياً يدعم بطموحاتها ترسيخ مكانتها مركزاً لصُنع المستقبل وشريكاً فاعلاً في دفع جهود تطوير كل ما يرتبط به من تقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، حيث تواصل مسيرتها في ترسيخ قدراتها التقنية بشراكات نموذجية تجمعها بكبرى مطوري التكنولوجيا في العالم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموّه إلى مكاتب «جوجل» (Google)، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، في دبي، حيث كانت في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر الشركة، روث بورات، الرئيس، المدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية في «ألفابت» و«جوجل»، وأنتوني نقاش، المدير العام لـ «جوجل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من قيادات الشركة، والذين أعربوا عن بالغ ترحيبهم بزيارة سموّه، واعتزازهم بالشراكة المتنامية مع دولة الإمارات، وتقديرهم لما تقدمه من نموذج مُلهِم في تبنّي التقنيات المتطورة وحلول الذكاء الاصطناعي.

واستمع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح حول جهود الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وما تقدمه Google من إسهامات في هذا المجال، كما استمع سموه إلى شرح حول «مركز جوجل لاكتشاف تقنيات الوصول» التابع للشركة في دبي، والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2024، وهو أحد سبعة مراكز تابعة للشركة حول العالم، والمركز الأول والوحيد لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما اطّلع سموّه على أهم النتائج التي أوردها «تقرير جوجل للأثر الاقتصادي لعام 2024»، والذي أظهر مساهمة منتجات الشركة، مثل: محرك البحث الخاص بها وموقع يوتيوب وخرائط جوجل، إضافة إلى الخدمات السحابية والإعلانات الرقمية، في اقتصاد دولة الإمارات خلال العام 2024.

وأكد القائمون على Google التزام الشركة بدعم توجهات التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وفي ختام الزيارة، أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، عن تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به شركة جوجل، سواء على مستوى دولة الإمارات أو على صعيد المنطقة بشكل عام، مؤكداً التزام دبي بتسخير التطور التكنولوجي في تسريع جهود التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مدفوع بالتقنيات الرقمية المتقدمة.

رافق سموّه خلال الزيارة، معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.