اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيران العلاقات بين البلدين

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيران العلاقات بين البلدين 1/2
  • الامارات | عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيران العلاقات بين البلدين 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيران العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة كما تطرقا إلى مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول سموه، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية هذه الخطوة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وصون السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements