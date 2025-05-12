اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية ، تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الخليجية - الأميركية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض الشهر الجاري.

وقد تسلم الرسالة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، لدى استقباله اليوم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وآفاق تطويرها، وسُبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات بما يحقق المصالح المتبادلة والتقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا