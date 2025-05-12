الامارات | رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الخليجية - الأميركية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض الشهر الجاري.

وقد تسلم الرسالة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، لدى استقباله اليوم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وآفاق تطويرها، وسُبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات بما يحقق المصالح المتبادلة والتقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.