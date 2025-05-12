اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد يحضر أفراح آل مكتوم

0 نشر
0 تبليغ

  • محمد بن راشد يحضر أفراح آل مكتوم 1/3
  • محمد بن راشد يحضر أفراح آل مكتوم 2/3
  • محمد بن راشد يحضر أفراح آل مكتوم 3/3

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، اليوم الاثنين، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ مكتوم بن بطي بن مكتوم آل مكتوم على كريمة الشيخ مكتوم بن محمد بن حشر آل مكتوم.

كما حضر حفل الاستقبال، برفقة سموه، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ.

وهنّأ سموهم العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا