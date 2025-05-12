ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان الصديقة، والتي كان قد بدأها سموّه تلبيةً لدعوة كريمة من فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

كان في وداع سموّه، لدى مغادرته مطار أستانا الدولي، فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكازاخستاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق دوام التقدُّم والنماء والازدهار في مختلف المجالات.