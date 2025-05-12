حمدان بن محمد يوجّه بمنح الإقامة الذهبية للكوادر التمريضية في «دبي الصحية» تقديراً لعطائهم الإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنح الإقامة الذهبية، للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية»، ممن أكملوا 15 عاماً أو أكثر في الخدمة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.

وقال سموّه: «الكوادر التمريضية تمثل خط الدفاع الأول في منظومتنا الصحية، وهم شركاء في تحقيق رؤيتنا نحو مجتمع أكثر صحة وجودة حياة. نثمّن تفانيهم اليومي في رعاية المرضى، وعطائهم الإنساني الذي يعكس أسمى القيم.. وهذه الخطوة رسالة بأن دبي تحتضن المتميزين وتكرّم المخلصين في أداء واجبهم».

تأتي هذه اللفتة الكريمة بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق 12 مايو من كل عام، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بدعم الكفاءات العاملة في القطاع الصحي، وحرصها على توفير بيئة محفّزة تعزز من قدرتهم على مواصلة مسيرتهم في خدمة المجتمع.