الامارات | محمد بن راشد يصدر قانوناً بتشكيل مجلس دبي للإعلام برئاسة أحمد بن محمد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، قانوناً بتشكيل مجلس دبي للإعلام برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ويضم المجلس في عضويته منى غانم المرّي، نائباً للرئيس وعضواً منتدباً للمجلس، ونهال يوسف بدري، أميناً عاماً، والأعضاء: هالة بدري، ومالك سلطان آل مالك، وعائشة عبدالله ميران، وعبدالله حميد بالهول، ومحمد علي لوتاه، ويونس عبد العزيز آل ناصر، وخلفان جمعة بالهول، وعصام عبد الرحيم كاظم، ومحمد سليمان الملا، وعارف محمد أميري.