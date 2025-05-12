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الامارات | حمدان بن محمد يوجه بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات في "دبي الصحية"

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد يوجه بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات في "دبي الصحية" 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد يوجه بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات في "دبي الصحية" 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بمنح الإقامة الذهبية، للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة "دبي الصحية"، ممن أكملوا 15 عاماً أو أكثر في الخدمة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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