الامارات | حمدان بن محمد يوجه بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات في "دبي الصحية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بمنح الإقامة الذهبية، للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة "دبي الصحية"، ممن أكملوا 15 عاماً أو أكثر في الخدمة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.