الامارات | قرقاش : بعض الانتقادات للإمارات تحركها الغيرة والعمى الأيديولوجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة عبر منصة "إكس": "لا أتوقع كثيراً من الواقعية حين يتناول البعض الإمارات بسلبية، فبين الغيرة والعمى الأيديولوجي والجهل بالحقائق تضيع الموضوعية. والمبالغة في دور الإمارات قد يعكس حجم تأثيرها."



وأضاف قرقاش: "الأجدى قياس سجل الإنجاز والإخفاق في المنطقة والإمارات وما تحقق للمواطن والمقيم، قبل إطلاق الأحكام."