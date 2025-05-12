الامارات | قرقاش : بعض الانتقادات للإمارات تحركها الغيرة والعمى الأيديولوجي

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش : بعض الانتقادات للإمارات تحركها الغيرة والعمى الأيديولوجي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة عبر منصة "إكس": "لا أتوقع كثيراً من الواقعية حين يتناول البعض الإمارات بسلبية، فبين الغيرة والعمى الأيديولوجي والجهل بالحقائق تضيع الموضوعية. والمبالغة في دور الإمارات قد يعكس حجم تأثيرها."
وأضاف قرقاش: "الأجدى قياس سجل الإنجاز والإخفاق في المنطقة والإمارات وما تحقق للمواطن والمقيم، قبل إطلاق الأحكام."
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