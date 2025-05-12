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الامارات | قرقاش : بعض الانتقادات للإمارات تحركها الغيرة والعمى الأيديولوجي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | قرقاش : بعض الانتقادات للإمارات تحركها الغيرة والعمى الأيديولوجي 1/2
  • الامارات | قرقاش : بعض الانتقادات للإمارات تحركها الغيرة والعمى الأيديولوجي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة عبر منصة "إكس": "لا أتوقع كثيراً من الواقعية حين يتناول البعض الإمارات بسلبية، فبين الغيرة والعمى الأيديولوجي والجهل بالحقائق تضيع الموضوعية. والمبالغة في دور الإمارات قد يعكس حجم تأثيرها."


وأضاف قرقاش: "الأجدى قياس سجل الإنجاز والإخفاق في المنطقة والإمارات وما تحقق للمواطن والمقيم، قبل إطلاق الأحكام."

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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