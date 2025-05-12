الامارات | «دبي للصحافة» يعلن الشركاء الاستراتيجيين لـ «قمة الإعلام العربي 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المُنظّمة لقمة الإعلام العربي، عن الشركاء الاستراتيجيين لقمة الإعلام العربي 2025، التي ستُعقد برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 26 إلى 28 مايو الجاري.

وتضم قائمة شركاء المنتدى هذا العام كلاً من غُرف دبي (الشريك الرئيس)، ومجموعة إينوك (شريك الطاقة)، و«طيران الإمارات» (شريك الطيران)، وبنك الإمارات دبي الوطني (الشريك المصرفي)، وبلدية دبي (شريك لمدن المستقبل)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» (شريك الاتصال).

الشريك الرئيس

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «تعد قمة الإعلام العربي منصة محورية لتعزيز الحوار والتعاون والابتكار في صناعة الإعلام على مستوى المنطقة، وتجسد شراكتنا مع القمة التزام غرف دبي بدعم القطاعات الرئيسة، وفي مقدمتها الصناعات الإبداعية، وذلك بهدف ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والابتكار».

من جهتها، أعربت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، عن بالغ الشكر والتقدير لجميع شركاء قمة الإعلام العربي 2025.

وقالت: «نعتز بالشراكات الداعمة لمسيرة حدث استمر على مدار 25 عاماً في سعيه نحو رصد وتفعيل مقومات الريادة للإعلام العربي، ويشرّفنا أن نعمل مع شركاء يمثلون نماذج وطنية مُلهِمة، تدرك أهمية دور الإعلام، وتحرص على المشاركة في تعزيز جهود تطويره».

وأضافت: «قمة هذا العام تأتي في ظل متغيرات متسارعة يشهدها العالم، خصوصاً في مجال الإعلام، لاسيما على صعيد التطور التكنولوجي فائق السرعة، لذا فإننا نعتبر هذه القمة منصة مؤثرة لطرح رؤى جديدة، وصياغة ملامح إعلام عربي مستقبلي أكثر تطوراً وتأثيراً، إن صناعة الإعلام لم تعُد محصورة في الأدوات التقليدية، بل أصبحت فضاءً واسعاً للإبداع والتفاعل، ما يتطلب شراكات استراتيجية واعية ومستمرة، تعزز من قدرة إعلامنا العربي على المنافسة عالمياً».

شريك الطيران

وقال النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في «طيران الإمارات»، بطرس بطرس: «ينسجم دعم (طيران الإمارات) لقمة الإعلام العربي 2025، مع إيماننا بدور الإعلام كشريك رئيس في مسيرة التنمية، ويؤكد على التزامنا بدعم المبادرات التي ترسّخ مكانة دبي كمنصة عالمية للإبداع واستشراف المستقبل».

شريك الطاقة

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يعكس تعاوننا المستمر مع نادي دبي للصحافة إيماننا بأهمية دور الحوار وتبادل المعرفة في دفع عجلة النمو والتقدم، وتُعد (قمة الإعلام العربي) منصة حيوية تسلّط الضوء على الدور المحوري الذي يسهم به الإعلام في بناء وعي المجتمع وازدهاره».

شريك لمدن المستقبل

من جانبه، أكّد مدير عام بلدية دبي بالإنابة، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن «قمة الإعلام العربي» تترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي وجهة الإعلاميين الأولى، ومنصة للإبداع الإعلامي، حيث باتت القمة أكثر من مجرد حدث، بل ملتقى نخبوي عربي يؤكد أن دور القيادات الإعلامية العربية محوري في صياغة المشهد الإعلامي العربي والعالمي، وترسيخ مساراته واتجاهاته المستقبلية انطلاقاً من دبي مدينة المستقبل.

وقال: «دبي اليوم مركز عالمي يجمع ويرحّب بالرواد من أجل استشراف المستقبل، وصياغة التوجهات والممارسات في مختلف القطاعات الحيوية، وأبرزها قطاع الإعلام، وكانت دبي سباقة في حرصها على تعزيز بصمة المنطقة العربية وموقعها الإعلامي»، وأضاف: «بصفتنا شريكاً لمدن المستقبل في قمة الإعلام العربي، نتطلع في بلدية دبي إلى الترحيب بجميع الزوار والضيوف من كل أنحاء المنطقة والعالم، وندعوهم إلى الاستمتاع بأوقاتهم في المرافق الترفيهية والحدائق والشواطئ العامة ومناطق الجذب العديدة في دبي».

الشريك المصرفي

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «يفتخر بنك الإمارات دبي الوطني بأن يكون الشريك المصرفي لقمة الإعلام العربي في دورتها الـ23، حيث توفر القمة مساحة حيوية للحوار والابتكار وتبادل الرؤى والأفكار، لاسيما في ظل التطور السريع الذي يشهده العمل الإعلامي، مدفوعاً بالتكنولوجيا الحديثة، ونحن نؤكد التزامنا بدعم الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في رسم مستقبل منطقتنا من خلال التعاون مع رواد القطاع الرئيسين لتحديد ملامح المرحلة المقبلة من الإعلام العربي».

شريك الاتصال

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي: «تنسجم مشاركة (دو) كشريك الاتصال في الدورة الـ23 من قمة الإعلام العربي، مع التزامها الراسخ بدعم جهود الابتكار والاتصال داخل المجتمع الإعلامي، وتمكين المهنيين الإعلاميين والمهتمين بالقطاع من رسم ملامح مستقبل الإعلام في ظل تسارع التحول الرقمي عالمياً».

وأضاف: «يؤدي قطاع الإعلام دوراً محورياً في تسريع تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة لدولة الإمارات، إذ يُسهم في دفع مسيرة التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي، والتبادل الثقافي، فضلاً عن قيادته للحوار حول ركائز الابتكار، والتحول الرقمي، والتعاون العالمي، ومن خلال جهود (دو) في دعم قمة الإعلام العربي، نسعى إلى توفير منصة للحوار البنّاء ودعم أطر التعاون المُشترك، بما يرسّخ الدور الفاعل للإعلام في تحقيق التطلعات الطموحة لدولة الإمارات نحو مواصلة بناء اقتصاد معرفي، واستمرار ريادتها العالمية في مجالي التكنولوجيا والابتكار».

ركيزة أساسية

وقالت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا: «يمثل دعم الشركاء الاستراتيجيين لقمة الإعلام العربي 2025 ركيزة أساسية لمواصلة مسيرتنا نحو تطوير المشهد الإعلامي العربي، وتأكيد مكانة دبي مركزاً رائداً للحوار الإعلامي في المنطقة، ونثمّن عالياً التعاون البنّاء من قبل جميع شركاء القمة، الذين يجسّد حضورهم في هذا الحدث التزاماً واضحاً بدعم المبادرات الهادفة، وحرصاً على تأكيد أهمية التكامل بين الإعلام والقطاعات الحيوية في مجتمعنا.»

وأضافت الملا: «تمثل القمة فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بين رواد الإعلام العربي، وتعكس طموحنا في نادي دبي للصحافة لتوفير منصة تثري الفكر الإعلامي، وتستشرف مستقبلاً أكثر تطوراً وابتكاراً في صناعة المحتوى العربي».

واستقطبت الفعاليات المدرجة تحت مظلة «قمة الإعلام العربي» على مدار سنوات مجموعة من أهم الشخصيات السياسية وصُنّاع القرار والقامات الفكرية في العالم العربي، وأبرز رموز وقيادات الإعلام والقائمين على مختلف قنواته المرئية والمسموعة والمطبوعة، وأيضاً الرقمية في المنطقة والعالم، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع عربياً، وسبل التغلب عليها، وتأكيد دوره وإسهامه الإيجابي في المجتمع، واكتشاف الفرص المتاحة والممكنة لتطوير الإعلام العربي والنهوض بمحتواه ومضمونه بما يواكب احتياجات المتلقّي العربي ويُلبّي تطلعاته، فضلاً عن احتفاء القمة بالتميز في المجال الإعلامي وضمن مختلف مساراته.