الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - امتحانات

قال ذوو طلبة في مدارس حكومية وخاصة إن امتحانات الفصل الثالث تبدأ بعد العيد مباشرة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يجعلهم يدرسون للامتحانات في أيام عيد الأضحى، مطالبين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بالنظر في أمر تقديم الامتحانات، أو تأخيرها أسبوعاً بعد العيد على الأقل، لكي يُقضّوا فرحة العيد مع أسرهم.

مترو

اقترح مرتادون لمترو وترام دبي تخصيص كابينة للأشخاص الذين يستخدمون «السكوترات الكهربائية» القابلة للطي، بدلاً من مزاحمة الآخرين، خصوصاً العائلات، مشيرين إلى أنهم باتوا يزعجون الآخرين ويزاحمونهم في السير والحركة في المترو، خصوصاً من لديه عربات للأطفال وكبار السن، فضلاً عن مزاحمتهم في المصاعد المخصصة للمترو، والانتظار لفترات طويلة جراء كثرة مستخدمي هذه «السكوترات الكهربائية».

سرعة

طالب مرتادون لطريق العين - دبي برفع سرعة الطريق من 140 إلى 160 كيلومتراً، أسوة بالسرعة المقررة على طريقَي العين - أبوظبي، وأبوظبي - الغويفات، مشيرين إلى أن الطريق يعد من الطرق الحديثة والسريعة، ويحتوي على أربعة مسارات، لافتين إلى أن هذا الأمر سيقلل وقت قطع المسافة.

كسارات

أبدى سكان بمنطقة القرية في الفجيرة انزعاجهم الشديد من «الكسارات» في المنطقة التي تعمل على مدار الساعة، خصوصاً المساكن القريبة منها، جراء أصوات التفجير في الجبال والصخور، والخوف من تأثر المساكن وتصدعها، وتطاير الغبار على المساكن القريبة، فضلاً عن مرور الشاحنات بشكل كثيف في شوارع المنطقة، لذا يناشدون الجهات المعنية ضرورة تنظيم عمل هذه «الكسارات»، وتوقفها عن العمل ليلاً، والاكتفاء بالعمل في الفترة النهارية فقط.